ناصر بن عفصان يؤكد أهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرياضي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

استقبل نادي الشارقة الرياضي وفد الجمهورية السريلانكية المشارك في دورة "الألعاب الإقليمية أبوظبي 2018"، والمكون من 44 فرداً من لاعبي كرة اليد والسلة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ضمن "برنامج المدن المضيفة" الذي يستمر لثلاثة أيام في المدينة الباسمة.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" رحب ناصر بن عفصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالوفد الزائر متمنياً له طيب الإقامة في مدينة الشارقة، والتوفيق في مشاركته بدورة الألعاب الإقليمية التاسعة التي ستقام في العاصمة أبوظبي.

وأضاف بن عفصان أن الوفد اطلع على مرافق نادي الشارقة الرياضي؛ كما تم تنظيم العديد من الفعاليات له منها مباراة استعراضية في كرة السلة وكرة اليد ضمن البرنامج الترفيهي والسياحي المقدم للوفد الزائر، مؤكداً أن الرياضة تساعد أصحاب الإعاقات على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدراتهم البدنية والعقلية.