"شعلة الأمل" للأولمبياد الخاص تجوب معالم أبوظبي الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

ينطلق موكب "شعلة الأمل" للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018، في أبوظبي يوم الأربعاء، في رحلة تزور أربعة معالم شهيرة في العاصمة .

ويتناوب على حمل الشعلة الأولمبية، 20 رياضياً من الأولمبياد الخاص، يرافقهم نخبة من رجال الشرطة من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم الإماراتيين علي خصيف وإسماعيل مطر، واللاعبة الإماراتية للتزلج على الجليد زهرة لاري، بالإضافة إلى ثاني القمزي سائق قوارب الفورمولا1، ضمن فريق الفيكتوري الإماراتي.

وينطلق الموكب، من جامع زايد الكبير في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحاً، حيث يشهد موقع انطلاق رحلة شعلة الأمل، استعراضاً للخيول يقدمه رجال شرطة أبوظبي، يتجه الموكب بعد ذلك نحو شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، حيث يستقبله هناك أعضاء مجلس إدارة أدنوك وموظفوها، ليتابع الموكب رحلته نحو قصر الإمارات، ليصله قرابة الساعة 10:35 صباحاً.

ويتابع موكب الشعلة الأولمبية، بعد ذلك رحلته، منطلقاً نحو متحف اللوفر أبوظبي، حيث تستعرض شرطة أبوظبي، نخبة من سيارات الشرطة الكلاسيكية، ومن ثم يتوجه إلى مقر الشعلة الختامي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حتى يوم افتتاح الألعاب الإقليمية 17 مارس الجاري، لتظل شعلتها مضاءة إلى أن يسدل الستار على الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 في أبوظبي.