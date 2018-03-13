الوصل يتلقى الخسارة الرابعة في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

ودع فريق الوصل منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم رسمياً بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وخسر أمام ضيفه بیروزي صفر- 1، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وسجل كمال الدين كاميابيناي هدف الفوز لبیرسبولیس في الدقيقة 37.

وظل الوصل في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط ليودع البطولة بشكل رسمي.

وفي المقابل رفع بیرسبولیس رصيده إلى تسع نقاط ليقتسم صدارة المجموعة الثالثة مع السد الذي فاز على ناساف كارشي الأوزبكي 4 - صفر فيما يحتل ناساف المركز الثالث بست نقاط.