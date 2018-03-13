أمام بيروزي بنتيجة 1-0

الوصل يتلقى الخسارة الرابعة في دوري أبطال آسيا

  • الثلاثاء 13, مارس 2018 في 11:05 م
خرج فريق الوصل من المنافسة على التأهل للمرحلة المقبلة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك عقب الخسارة الرابعة في البطولة، أمام ضيفه بيروزي الإيراني بنتيجة 1-0.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
ودع فريق الوصل منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم رسمياً بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وخسر أمام ضيفه بیروزي صفر- 1، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.
 
وسجل كمال الدين كاميابيناي هدف الفوز لبیرسبولیس في الدقيقة 37.
 
وظل الوصل في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط ليودع البطولة بشكل رسمي.
 
وفي المقابل رفع بیرسبولیس رصيده إلى تسع نقاط ليقتسم صدارة المجموعة الثالثة مع السد الذي فاز على ناساف كارشي الأوزبكي 4 - صفر فيما يحتل ناساف المركز الثالث بست نقاط.