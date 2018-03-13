رئيس الوفد السريلانكي: يسرنا المشاركة في "دورة الألعاب الأولمبية الخاصة"

الشارقة 24:

عبر الدكتور نيمال كارياوسام رئيس الوفد السريلانكي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الخاصة المقامة بالعاصمة أبوظبي عن أمل فريقه في تحقيق الفوز بالمنافسة التي ستنطلق في 17 مارس بالعاصمة أبو ظبي.

وقال إن الوفد السريلانكي يتألف من ثلاث فرق: فريق الكرة الطائرة للرجال، وفريق كرة السلة للسيدات وفريق كرة السلة للرجال.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن عدد أفراد الوفد السريلانكي 44 شخصاً بمن فيهم 9 مدربين.

وحول استعدادات فريقه للمنافسة، قال رئيس الوفد "لقد خضع لاعبونا لتدريب جيد في سريلانكا؛ نأمل في أن نلعب مباراة جيدة هنا ونأمل في تحقيق الفوز".

واختتم معرباً عن سروره والوفد بالتواجد في أبوظبي والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الخاصة المقامة بالعاصمة.