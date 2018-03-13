الجزيرة يهدر فرصة الفوز في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

أهدر فريق الجزيرة تقدمه بهدف رومارينيو ليفرض عليه مضيفه تراكتور سازي الإيراني التعادل 1-1 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الثلاثاء.

واستقبل البرازيلي رومارينيو تمريرة رائعة من مسلم فايز من مسافة بعيدة ليصبح منفرداً بمواطنه الحارس جوردي ألميدا ونجح في هز شباكه قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.

لكن تراكتور، الذي لم يسجل أي هدف قبل هذه المباراة في دور المجموعات، أدرك التعادل عبر فرزاد حاتمي بضربة رأس قبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء.

ورفع الجزيرة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الأهلي السعودي ومتقدماً بنقطة واحدة على الغرافة صاحب المركز الثالث الذي يحل ضيفاً على الفريق المتصدر في وقت لاحق، الثلاثاء، ويتذيل تراكتور الترتيب برصيد نقطتين من أربع مباريات.