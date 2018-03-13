إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة تحتفي بأبطال "عام زايد للكاراتيه"

الشارقة 24 - محمود علي:

احتفت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي بأبطال بطولة عام زايد للكاراتيه بمقر النادي بالحزانة بحضور رئيس الإدارة المهندس سليمان الهاجري ونائبه سعادة حميد سبت وعضو الإدارة ومشرف اللعبة السيد حميد شامس إضافة إلى المدير الفني عادل سلامة وإداري الفريق عبد الله الملا واللاعب حسن أحمد المتوج بذهبية كاتا الناشئين ومروان المازمي الحائز على ذهبية كاتا رجال وأمين العوضي الذي نال فضية ذات الفئة وفهد هشام المتوج ببرونزية كوميته رجال.

وعبر المهندس سليمان الهاجري عن سعادته بالإنجازات المتواصلة للألعاب الفردية منذ بداية الموسم الرياضي في مختلف الألعاب، مؤكداً أن هذا الإنجاز يوضح مدى العمل الجماعي الذي يسود أروقة النادي.

ووجه الهاجري حديثه للاعبين بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضع رؤية واضحة واهتمام كبير للألعاب الفردية في الشارقة لوصولكم إلى مستوى مرموق لتكونوا خير سفير لدولتنا في المحافل العالمية وهذا يأتي بأعدادكم جيداً وتهيئة الأجواء الملائمة وهو ما ظللنا نعمل عليه منذ بداية الموسم بدعم كامل من مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي.

وأشاد الهاجري بالعمل المقدر لحميد شامس عضو الإدارة ومشرف اللعبة على الدور الذي يقوم به للعبة ويعد أحد أفضل اللاعبين الذين مارسوها سابقاً على مستوى الدولة وهو ما أسهم في التفوق الذي نشهده الآن بجانب جهود المدير الفني الكابتن عادل سلامة صاحب التاريخ العريض ونجاحه في تأسيس لاعبين يشار أليهم بالبنان إضافة إلى إداري الفريق عبد الله عيسى الملا.

من جهته أكد حميد سبت على تميز الألعاب الفردية في نادي الشارقة من خلال وجود لاعبيه في مختلف المنافسات التي ظلت تتأكد مع ختام كل بطولة يشاركون فيها ويرفعون من أسهم النادي.