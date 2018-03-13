محمد بن هزام: طاقمنا التحكيمي الإماراتي جدير بحضور مونديال روسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

أشاد محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بالتنظيم الرائع الذي ظهرت عليه الدورة الأولى لحكام مونديال كأس العالم في روسيا 2018، والتي يستضيفها وينظمها اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال الفترة من 12 إلى 16 الجاري، وثمن الأمين العام، الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة المشتركة لهذه الدورة في توفير كل مستلزمات النجاح والتميز وفق أعلى المعايير العالمية التي يعتمدها الاتحاد الدولي للعبة.

وكان المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، افتتح صباح الإثنين، فعاليات الدورة الأولى لحكام المونديال والتي يشارك فيها 69 حكماً، بحضور لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوربي، وماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الفيفا، تحت إشراف 37 خبيراً ومدرباً من مختلف دول العالم.

وأشاد بن هزام، بالمستوى العالي الذي بلغه التحكيم الإماراتي من خلال تواجد طاقمنا التحكيمي في هذه الدورة، والمؤلف من الحكم الدولي محمد عبد الله حسن، مع مساعديه الدوليين محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، ووصولهم إلى مرحلة متقدمة من المنافسة، مؤكداً بذات الوقت أن اتحاد الكرة داعم رئيس وعلى الدوام لطاقمنا التحكيمي في تحقيق الهدف المهم، وهو وصولهم لكأس العالم في روسيا 2018، مشيراً إلى أن مستوى طاقمنا التحكيمي الإماراتي ومن خلال مشاركاته في بطولات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، والمنافسات المحلية، أظهر وبشكل واضح أحقيته وجدارته في بلوغ المونديال.

ودعا الأمين العام، طاقمنا التحكيمي إلى إظهار كل ما لديه خلال هذه الدورة خاصة بعد اجتياز الحكمين المساعدين محمد أحمد حسن، ويوسف المهري اختبارات اللياقة البدينة بنجاح وتميز، وظهور محمد عبد الله حسن، خلال أول يومين من الدورة بصورة متميزة ولافتة، مهنأً إياهم على هذا المستوى المتميز والجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية من التحضيرات والتي امتدت لفترة طويلة شهدت منهم انضباطاً والتزاماً عالياً.

وتابع محمد بن هزام، أن رؤية اتحاد الكرة في دعم حكامنا الوطنيين والوقوف إلى جانبهم وتطوير قدراتهم، توجه سليم وصائب ويصب في تطوير مجمل عناصر اللعبة في الدولة، وأن مسيرة التحكيم الإماراتية تمضي في طريقها الصحيح، وفي كل فترة تبرز مجموعة من الحكام المميزين، وبروز المواهب التحكيمية الوطنية لم يتوقف، وهذا شيء جيد ويدل على الاهتمام الكبير الذي يجده قضاة الملاعب من اتحاد الكرة، وتتويج كل هذا الجهد يأتي من خلال تواجد طاقمنا التحكيمي في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.