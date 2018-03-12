العين يتعادل 1-1 مع الاستقلال ويحافظ على آماله في التأهل لدور الـ 16

الشارقة 24 - محمود علي:



حافظ العين على آماله في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه الاستقلال الإيراني ضمن المجموعة الرابعة.



ووضع السنغالي مام بابا تيام أصحاب الأرض في المقدمة بالدقيقة 42 من ركلة جزاء لكن الياباني تسوكاسا شيوتاني أدرك التعادل للعين بتسديدة رائعة في الدقيقة 79.



ورفع العين متصدر دوري الخليج العربي رصيده إلى أربع نقاط في أربع مباريات بالمركز الثالث متأخراً بنقطتين عن الاستقلال والريان القطري ولكل منهما ست نقاط فيما يتذيل الهلال السعودي المجموعة بنقطتين فقط.



ويستضيف العين فريق الهلال في الجولة الخامسة مطلع الشهر المقبل بينما يلعب الريان مع الاستقلال في إيران.