الوحدة يضرب ذوب آهن بثلاثية في "دوري الأبطال"

الشارقة 24 - محمود علي:



حقق الوحدة انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما تغلب على ضيفه زوب آهن الإيراني 3-صفر لكنه ظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية.



ورغم الخسارة الثانية في أربع مباريات ظل الفريق الإيراني في المركز الثاني بست نقاط بينما يتقدم لوكوموتيف بفارق الأهداف عن الوحدة ولكل منهما ثلاث نقاط.



ووضع الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) قائد وهداف الوحدة فريقه في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من ركلة حرة للمجري بالاش جوجاك.



وعزز المغربي مراد باتنة النتيجة بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 57 قبل أن يصنع الهدف الثالث بتمريرة رائعة لمحمد العكبري الذي سدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 65.