الموارد البشرية ومطار الشارقة في نصف نهائي المؤسسات الحكومية

الشارقة 24 - محمود علي:



تأهل فريقا دائرة الموارد البشرية وهيئة مطار الشارقة الدولي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.



وواصل فريق دائرة الموارد البشرية حامل لقب النسخة السابقة صحوته وحقق الفوز الثاني له على التوالي بنتيجة كبيرة على فريق دائرة الموانئ البحرية والجمارك حيث فاز بـ 8 أهداف مقابل هدف في ختام منافسات المجموعة الأولى، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد دائرة الموارد البشرية إلى 7 نقاط احتل بها المركز الثاني للمجموعة ليتأهل إلى المربع الذهبي في طريقه للحصول على اللقب.



وفاز فريق هيئة مطار الشارقة على فريق بلدية الحمرية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده للنقطة التاسعة ويتصدر المجموعة، ويتأهل للمربع الذهبي للبطولة.



من جانبه، أشاد حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة بمستوى المنافسات بين الفرق المشاركة، وتمتع جميع اللاعبين بالروح الرياضية العالية رغم قوة المنافسة، مؤكداً أن جميع اللجان العاملة تعمل بكامل طاقاتها من أجل إنجاح البطولة، مشيراً إلى أن البطولة تحقق أهدافها بزيادة التقارب والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة.