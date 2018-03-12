تحضيرات مكثفة لاستضافة ملتقى الشارقة الدولي لقوى المعاقين

الشارقة 24 - محمود علي:



بدأت التحضيرات النهائية بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة وذلك استعداداً لاستضافة النسخة الثامنة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة اهتمام القيادة بذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة للبطولة تضاعف من مسؤولية هذه الشريحة لرسم صورة طيبة عن رياضة المعاقين على الصعيدين المحلي والدولي.



كما تابع رئيس اللجنة المنظمة استعدادات كافة اللجان للوقوف على آخر الترتيبات من أجل ظهور النسخة الثامنة للملتقى بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة حيث أكد بن خادم أن اللجنة المنظمة لن تألوا جهداً في توفير عوامل النجاح لملتقى الشارقة الدولي وصولاً إلى الغاية المنشودة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات الآن أصبحت تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات الدولية والتي تعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.



وأكد بن خادم أن النجاحات التي حققتها الإمارة الباسمة في استضافة بطولة الألعاب العالمية وبطولة العالم للمبارزة والنسخ السابقة لملتقى الشارقة يلقي على عاتقنا مسؤوليات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا وترفع من تصنيفهم الدولي من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.



واختتم حديثه قائلاً: إن البطولة تعد تجربة قوية للوقوف على استعدادات النادي لاستضافة الألعاب العالمية 2019 للإعاقة الحركية والبتر.



وأكد عبدالله الزعابي رئيس اللجنة الفنية للبطولة بأن اللجنة المنظمة للبطولة سوف تطبق قوانين الاتحاد الدولي لرياضة المعاقين ( IPC) الجديدة وسوف يتم دمج الفئات واحتساب النقاط، موضحاً بأنه سوف يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة.