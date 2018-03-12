بأنشطة استعراضية متنوعة

"أطفال الشارقة" تحتفي بفعالية اليوم الرياضي الوطني

  • الإثنين 12, مارس 2018 في 6:31 م
  • خلال المشاركة بفعاليات "اليوم الرياضي الوطني"
    خلال المشاركة بفعاليات "اليوم الرياضي الوطني"
احتفت "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بمبادرة فعاليات اليوم الرياضي الوطني، الذي أقيم تحت شعار: "الإمارات تجمعنا"، بمشاركة 50 طفلاً بالأنشطة الرياضية الاستعراضية المتنوعة.
الشارقة 24:
 
شاركت "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في مبادرة فعاليات اليوم الرياضي الوطني الذي أقيم تحت شعار: "الإمارات تجمعنا" ونظمها مجلس الشارقة الرياضي، في حديقة المجاز بالشارقة.
 
واشترك 50 طفلاً وطفلة من أطفال مراكز مدينة الشارقة، في فعالية اليوم الرياضي الوطني بإمارة الشارقة، وتضمنت مشاركتهم العديد من الأنشطة الرياضية الاستعراضية التي قدمها الأطفال في المسرح بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب مشاركتهم في رياضة الجودو والكاراتيه بالتعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.
 
ومن جانب آخر شارك جميع أطفال المراكز، في فعالية اليوم الرياضي الوطني ،المليء بالأنشطة الرياضية التي أقيمت بجميع المراكز في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية وذلك يوم السبت 10/3/2018م.