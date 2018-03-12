نادي الحمرية الرياضي يشيد بإنجازات فريق التجديف الحديث

الشارقة 24:

كرم نادي الحمرية الثقافي الرياضي فريق التجديف الحديث تقديراً لإنجازاته خلال الموسم الرياضي.

ويأتي التكريم بعد أن حصل الفريق على عدد من الألقاب والمراكز المتقدمة حاصداً بذلك جملة من الكؤوس والميداليات الذهبية في جميع المشاركات، بحضور سعادة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، يرافقه سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب البحرية، وماجد سعيد المهيري المدير المالي.

وبهذه المناسبة، قال الشامسي: "إن هذه الإنجازات المتواصلة لفريق التجديف المتميز تضاف إلى رصيد إنجازات النادي عبر مسيرته الرياضية، وتضاف إلى رصيد إمارة الشارقة الحافل بالإنجازات النوعية".

وأضاف الشامسي: "أن الرياضة لغة عالمية يفهمها الجميع، فهي لغة سلام ومحبة وتآلف"، ووجه كلمة شكر للجهاز الفني والإداري واللاعبين، مثمناً لهم هذه الإنجازات، متمنياً للفريق مزيد من الإنجازات.

في ختام الحفل، تم توزيع الجوائز والمكافآت على اللاعبين.