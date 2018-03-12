"الشارقة لرياضة المرأة" و"الشارقة للدفاع عن النفس" يتعاونان لدعم النواعم

الشارقة 24:

في إطار جهودها الرامية لتحفيز اللاعبات وهاويات الألعاب القتالية في دولة الإمارات، أبرم نادي الشارقة الرياضي الذي يندرج تحت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مذكرة تفاهم مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تهدف إلى الارتقاء بتنافسية واحترافية المرأة في رياضة الدفاع عن النفس، وتعزيز حضورهن في المحافل الإقليمية والدولية، مع منحهن الفرصة لتعزيز قدراتهن الرياضية من خلال الموارد والإمكانيات إلى تحفيز قطاع الرياضات النسوية بشكل عام.

وقع مذكرة التفاهم عن نادي الشارقة الرياضي للمرأة، سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة أيوب محمد حسين المدير العام لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وتمتد الاتفاقية، لسنة كاملة قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفان الآخر خطياً برغبته في عدم التجديد قبل موعد انتهاءها بشهرين على الأقل، على أن تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/3/2018.

وتمنح الاتفاقية حقوقاً لكل من طرفي التعاقد استخدام الشعارات الإعلانية على المطبوعات أو عبر الشبكة العنكبوتية أو أي وسيلة إعلامية أخرى تابعة للطرف الآخر على أنها جهة متعاونة في نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس، كما أنه لا يحق لأي من طرفي هذه الاتفاقية التنازل عن واجباته أو مسؤولياته إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز أوجه التعاون بينهما في مجال رياضات الدفاع عن النفس، حيث يلتزم نادي الشارقة لرياضة المرأة بتوفير الصالات الرياضية اللازمة لممارسة هذه الرياضة بالمراكز والمناطق التي يحتاجها الطرف الثاني في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتوفير مدربات لفرق رياضات الدفاع عن النفس المتفق عليها بين الطرفين لتدريب منتسبي صالات الطرف الأول مع تحمل التزاماتهم المالية من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت، وتوفير ملابس وأدوات التدريب اللازمة والإشراف الفني الكامل على التدريبات واختبارات ترقية الأحزمة حسب الجدول الزمني المعتمد لدى الطرف الثاني.



وفي تعليقها على توقيع مذكرة التفاهم، قالت سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضية المرأة: "تحظى رياضات الدفاع عن النفس بمكانة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين مواطنيها، الذين أجادوا وتفوقوا فيها، كما تزخر إمارة الشارقة بشكل خاص بالعديد من النوادي المتخصصة في التعليم والتدريب على الدفاع عن النفس، والعديد من اللاعبين واللاعبات المحترفين".

وأضافت النقبي: "تنطلق جهودنا في دعم المرأة من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من أجل تعزيز حضور المرأة في المجال الرياضي، وفتح المجال أمامها للمنافسة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، للوصول إلى منصات التتويج، وتحقيق المجد الرياضي لنفسها ولأسرتها ومجتمعها ودولتها".

من جانبه، أعرب سعادة أيوب محمد حسين مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مؤكداً أن التوقيع سيسهم في حشد جهود دعم المرأة في المجال الرياضي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة لدى كل من الناديين.