"كاراتيه كلباء" يحرز 6 ميدايات ملونة في "بطولة عام زايد"

الشارقة 24:

حصد نادي اتحاد كلباء 6 ميداليات ملونة، في بطولة عام زايد للكاراتيه، بمشاركة مجموعة من اللاعبيين المواطنيين، وذلك بصالة المزهر الرياضية بدبي، بحضور 120 لاعباً من جميع أندية الدولة.

وجاءت ميداليات نادي اتحاد كلباء عن طريق ثلاثة لاعبيين بواقع ميداليتين لكل لاعب، حيث حصد سيف راشد القايدي ذهبية كومتيه أشبال 13—12 سنة فوق 53 كجم، وأخرى فضية كاتا 13—12 سنة وحاز علي عبد الله سالم آل علي ذهبية كومتيه أشبال 13—12 سنة حتى 53 كجم، وبرونزية كاتا أشبال 13—12 سنة وظفر علي سعيد المطروشي بفضية كومتيه أشبال 13—12 سنة حتى 44 كجم وبرونزية كاتا أشبال 13—12 سنة.



وتقدم عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بالشكر لجميع لاعبي ومدربي لعبة الكاراتيه في نادي اتحاد كلباء، للجهود الجبارة في ترقية هذه اللعبة.



وأشاد سالم المزروعي مشرف الألعاب الفردية بالأبطال الصغار لتحقيقهم هذه الميداليات، التي من شأنها أن تعطيهم دفعة معنوية بالمنافسات المقبلة.