عبد العزيز النعيمي يتوج الفائزين بلقب "شاطئية الطائرة بعجمان"

الشارقة 24 - محمود علي:

توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويوسف الملا، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أبطال ونجوم جولة الإمارات المفتوحة لكرة الطائرة الشاطئية، التي جرت على مدار اليومين الماضيين على كورنيش عجمان، بتنظيم اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وبدعم من دائرة التنمية السياحية فى عجمان بمشاركة 24 فريقاً منهم 16 للرجال و8 للسيدات، والتي رصد لها الاتحاد جوائز مالية تجاوزت 11 ألف دولار، وجرت ضمن برنامج مسابقات الاتحاد للموسم الجاري.

وقد جاءت البطولة قوية حماسية مثيرة، من بدايتها إلى نهايتها، نظراً لارتفاع المستوى الفني للفرق المشاركة، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وتوج في ختامها فريق خورفكان 2 المكون من نوح الجالبوبي ومازن الهاشمي، بطلاً لفئة الرجال، تلاه فريق خورفكان 1 المكون من محمد سالم وأحمد الحوسني في المركز الثاني، ثم فريق نوهرا وفيديك في المركز الثالث، والمكون من جوزيف نوهرا ونمانجا فيديك.

وفي فئة السيدات فقد توج فريق سيدات هيرجادا باللقب، والمكون من اناستاسيجا كرافوكينوكا ومرسيدس باسيتو، تلاه فريق رنتاليا فى المركز الثاني، والمكون من رناتا دا سيلفا ونتاليا توماسيزكا، أما المركز الثالث فقد حصل عليه فريق يجمر وسوفيا، والمكون من يجمر سيفرباي وصوفيا ستيزنكو.