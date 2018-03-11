"الشارقة الرياضي" يعلن تفاصيل اتفاقية "كرة قدم الصالات"

الشارقة 24:

اجتمع مجلس الشارقة الرياضي، مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور سعادة مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وسعادة عبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس، وسعادة هشام الزرعوني المدير المالي للاتحاد.

حضر الاجتماع محسن المصبح رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعدنان الحمادي المدير التنفيذي للجنة كرة قدم الصالات.

وبحث الاجتماع الذي عُقِدَ في مقر اللجنة في إمارة الشارقة، مجموعة من النقاط التي تهدف لتنظيم نشاط كرة قدم الصالات، والاتفاقية المشتركة بين طرفي اللقاء كالتالي: زيادة المخصصات المالية من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، بقيمة مساوية للمخصصات التي يقدمها مجلس الشارقة الرياضي، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وإعادة صياغة وتطوير بنود الاتفاقية، وإطلاق دوري فئة الشباب، وتشكيل لجنة منتخبات مشتركة بين لجنة منتخبات كرة القدم التابعة للاتحاد، واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، يتحمل اتحاد الإمارات لكرة القدم الأعباء المالية لإعداد وتشكيل هذه المنتخبات، وأتت أبرز بنود الاتفاق في السماح للأندية الخاصة والجاليات العربية والأجنبية وطلبة الجامعات بالمشاركة في دوري كرة الصالات، وذلك للمرة الأولى في خطوة جديدة ستساهم بتعريف الجمهور بهذه الرياضة الفريدة من نوعها، وتطويرها عن طريق ضخ مواهب رياضية، قد تزخر بها تلك الفئات المجتمعية المتنوعة، كما تم الاتفاق أيضاً على إلغاء اللاعب الأجنبي واستبداله بعقود احتراف لأبناء المقيمين والوافدين في الدولة، وأخيراً القيام بتسويق دوري كرة قدم الصالات بتنسيق مشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس الشارقة الرياضي.