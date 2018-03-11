التايلندي ويرتشانت بطلاً لـ "الشارقة لأساتذة الجولف"

الشارقة 24:

اختتمت بطولة الشارقة لأساتذة الجولف، التي نظمتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، منافساتها أمس السبت، بفوز التايلندي ثورن ويرتشانت باللقب، بعد أن تمكن من حسم النتيجة لصالحه بتغلبه على منافسيه الأسترالي بيتر فاولر، والأميركي كلارك دينيس، بعد جولة من المنافسات المثيرة والعديد من المفاجآت، ما يبشر بانطلاقة قوية لموسم الجولف خلال هذا العام.

وتميز اليوم الختامي بمفاجآت عديدة ومنافسات مثيرة بين اللاعبين، لاسيما الثلاثة الكبار ويرتشانت وفاولر ودينيس، الذين تباروا على ملعب الجولف التابع لـ "نادي الجولف والرماية بالشارقة"، الذي يعدُ واحداً من أفضل وجهات ممارسة رياضة الجولف في المنطقة، بفضل تصميمه الرائع وتجهيزاته الفنية الراقية.

وشهد حفل تتويج التايلندي ويرتشانت بالبطولة عدد كبير من ممثلي "شروق" ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، والجولة الأوروبية للجولف ونادي الجولف والرماية بالشارقة، واتحاد الإمارات للجولف، من أبرزهم سيف الطنيجي مدير الفعاليات في "شروق"، وسامر معلوف، مدير تحالف الشركات في "شروق"، وسيف السويدي مدير ترويج الاستثمار في "مكتب استثمر في الشارقة"، ومروان صالح العجلة مدير ترويج الاستثمار في "مكتب استثمر في الشارقة".

وأشاد سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الشارقة لأساتذة الجولف، في نسختها الثانية، وما شهدته من إثارة وحماس كبيرين عكسا الروح التنافسية العالية التي سادت بين لاعبي الجولف.

وقال السركال: "في استمرارية للنجاح الكبير الذي حققته بطولة الشارقة لأساتذة الجولف العام الماضي، شهدنا هذا العام ختاماً باهراً للنسخة الثانية من الحدث، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم هذه الرياضة في العالم".

وأضاف: "تعكس استضافة الشارقة الناجحة لأولى جولات بطولة (ستاي شور)، إحدى أهم وأبرز بطولات الجولف العالمية، المكانة المرموقة التي باتت الإمارة تتمتع بها على المستوى الدولي، بوصفها وجهة رائدة لتنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، بفضل مرافقها العالمية المستوى التي تلبي أرقى معايير القطاع".

وأكد السركال أن "(شروق) ستواصل جهودها لتطوير هذه الرياضة محلياً، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرياضية أو السياحية أو الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في الارتقاء بالمنتج الرياضي المحلي".

من جهته، قال ويرتشانت بطل جولة الشارقة في "ستاي شور": "كان تحقيق الفوز صعباً اليوم، الأمر الذي يجعلني سعيداً جداً بأنني تمكنت من الحصول على اللقب في أولى الجولات الافتتاحية لبطولة (ستاي شور)، لاسيما وأن جولة اليوم الختامي تميزت بمنافسة أكثر شراسة عما كانت عليه المنافسات في اليومين الأول والثاني من البطولة، كما تخللت هذا اليوم الكثير من المفاجآت والمواقف الصعبة، إلا أنني تمكنت في النهاية من تحقيق الفوز، حيث كان هناك تحدٍ حقيقي".

وأضاف: "كان علي أن أتحلى بالصبر لأن جميع اللاعبين حققوا ضربات جيدة، الأمر الذي تطلَب مني الحفاظ على تركيزي طويلاً، وأن أنتظر فرصتي للتسديد بقوة، للحصول على الفوز، وهو ما تحقق في النهاية".

وكان كل من فاولر وويرتشانت ودينيس يتافسون لتحقيق 12 ضربة أقل من معدل الضربات المطلوبة للوصول إلى الحفر البالغ عددها 18 حفرة، وقد تميز فاولر بالصلابة طوال اليوم حتى تمكن من تسديد ضربته الأولى في الحفرة الـ 17.

وتنافس اللاعبون للحصول على لقب البطولة، على الملعب الذي يتألف من 9 حفر، وهو من تصميم بيتر هاراداين، أحد أهم مصممي ملاعب الجولف في العالم، حيث تمكن دينيس وويرتشانت من تسديد الضربات المتتالية، ثم تواصلت المنافسة الشرسة بين اللاعبين تحت الأضواء الكاشفة في الملعب بدون حسم النتيجة وتحديد هوية البطل.

وتواصلت صولات المد والجزر حتى تمكن دينيس من تسديد الضربة في الحفرة الـ 18 قبل أن يتمكن ويرتشانت من الوصول إلى منتصف الملعب، على مسافة 10 أقدام عن الحفرة، لتشتد المنافسة بين الإثنين إلى أن تمكن ويرتشانت الحائز على لقب بطولة "أم بي سي" للجولف في العام الماضي من حسم النتيجة لصالحة وحصد لقب البطولة، ليحصل على جائزة نقدية بقيمة 63 ألفاً و750 دولار من مجموع جوائز الجولة البالغة 425 ألف دولار.

وبهذه النتيجة، يكون ويرتشانت البالغ 51 عاماً قد حقق الفوز مرتين متتاليتين، إثر فوزه بالجولة الختامية للبطولة في موسم الجولف لعام 2017 في موريشيوس.

وتابع ويرتشانت: "لم ألعب أبداً تحت الأضواء الكاشفة قبل ذلك، لقد كان هذا تحدياً جديداً بالنسبة لي، وآمل أن أتمكن من المزيد من التركيز في العام المقبل، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لجميع الرعاة والمنظمين لبطولة الشارقة لأساتذة الجولف التي قدمتها (شروق)، مع الشكر الخاص لمارتن براون، مدير ملعب الجولف التابع لـ (نادي الجولف والرماية بالشارقة)، وفريق (أورينت للخدمات)، الذي وفر خدمات تكييف رائعة في الملعب لجميع اللاعبين".

وأضاف: "كانت هذه بداية قوية ورائعة لموسم جولة (ستاي شور) لعام 2018، وأتطلع بشوق إلى العودة مجدداً إلى الشارقة العام القادم للدفاع عن اللقب".

وتميزت الجولة الختامية بدرجة عالية من الإثارة والحماس والترقب والمنافسة بين المشاركين، لاسيما مع تغيير أماكن الكرات في كل جولة من الدورتين، إذ استهل فاولر، الذي حل ثالثاً بعد ويرتشانت ودينيس منذ اليوم الثاني لبطولة الشارقة، منافسات الحسم بتسديد 33 ضربة في جولة الذهاب محاولاً انتزاع اللقب، حيث حقق خمس ضربات أقل من المعدل في الحفر الثانية والسادسة والخامسة عشر.

بدوره، حقق دينيس 36 ضربة متتالية في الوصول إلى الحفر التسع في جولة الذهاب، مسدداً ضرباته في الحفر الثالثة والرابعة، ولم يتمكن من التسديد في الحفر الخامسة والسابعة، ليأتي ويرتشانت ويسدد ضربة محكمة في الحفرة الرابعة، لكن لم يتمكن من التسديد في الحفرة التاسعة، ما حدى باللاعب فاولر أن يتقدم عليهما بنقطة واحدة.

وتواصلت المفاجآت وسط المزيد من التنافس والإثارة بين اللاعبين الثلاثة، ليتقدم دينيس بتسديد ضربة محكمة في الحفرة العاشرة، ثم جاء فاولر ليسدد ضربته في الحفرة الـ 13 متقدماً بثلاث نقاط عن منافسه الأميركي، ونقطتين عن منافسه التايلندي، إلا أن دينيس تمكن من إحراز المزيد من التقدم عندما سدد ضرباته في الحفرتين الخامسة والـ 18 قبل أن يسدد ويرتشانت مرة أخرى على الحفرة الـ 15 ويحسم النتيجة لصالحه، وسط متابعة مئات المشاهدين في الملعب والملايين حول العالم لختام منافسات هذه الجولة المثيرة ضمن بطولة "ستاي شور" لعام 2018.

وحلً الجنوب أفريقي جيمس كينغستون في المركز الرابع بمعدل أربع ضربات أقل، فيما جاء الأسكتلندي جاري أور والأرجنتيني موريشيو مولينا في المركز الخامس، متعادلين في عدد النقاط.