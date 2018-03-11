ماجد القاسمي يكرم الفائزين في يوم الخالدية الرياضي

الشارقة 24 – وام:

توج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، السبت، الفائزين في "يوم الخالدية الرياضي الثاني"، الذي أقيم بضاحية الخالدية في منطقة اللية بمدينة الشارقة، بحضور خلفان سعيد المري نائب رئيس الضاحية وأعضائها والراعي الحصري للحدث "قرية الشعب"، وبمشاركة أكثر من 100 متسابق من مختلف الأعمار.

يأتي تنظيم اليوم الرياضي ضمن أنشطة مجلس ضاحية الخالدية والموجه للمجتمع بهدف نشر ثقافة الرياضة بين أهالي الضاحية " الرياضة أسلوب حياة".

وتضمن اليوم الرياضي – رياضة الجري لمسافة كيلومترين لفئات من 12 - 17 سنة و 18 - 25 سنة ومن 26 - 36 سنة ومن 37 - 40 سنة و41 سنة وما فوق وجرى تكريم أكبر مشارك في السباق بجانب تكريم اللجنة المنظمة والمشرفين على السباق ومنح درع الضاحية للراعي الحصري.

وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي أهمية تنظيم فعاليات يوم الخالدية الرياضي الثاني بهدف تشجيع أهالي الضاحية على ممارسة الرياضة لأثرها الكبير على الصحة العامة والنشاط البدني، مشيراً إلى أن دائرة شؤون الضواحي والقرى تحث على إقامة الفعاليات الرياضية التي تنشر ثقافة ممارسة الرياضة.