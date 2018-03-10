سيف الطنيجي: بطولة الشارقة لأساتذة الجولف الأبرز من نوعها

الشارقة 24- محمود علي:



أشاد سيف الطنيجي مدير الفعاليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بمنافسات النسخة الثانية من بطولة الشارقة لأساتذة الجولف، التي لاقت النجاح المطلوب، وحققت الهدف الذي أقيمت من أجله.



ولفت الطنيجي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن البطولة، التي تضم نخبة المحترفين حول العالم، تصل مجموع جوائزها إلى 425 ألف دولار، وأشار إلى أنها تقام على 9 حفر في الميدان المخصص بنادي الشارقة للجولف والرماية، وأنها تعد الأبرز من نوعها.



وكانت البطولة، قد اختتمت منافساتها، يوم السبت، بعد الانتهاء من كافة المراحل، التي أقيمت على مدار 3 أيام.



وختم الطنيجي تصريحاته، بتوجيه التهنئة إلى كل الفائزين في البطولة.