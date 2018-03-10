ويرتشانت ودينيس يتقاسمان الصدارة في اليوم الثاني من "الشارقة لأساتذة الجولف"

الشارقة 24:

واصلت بطولة الشارقة لأساتذة الجولف، التي تعدُ الجولة الافتتاحية الأولى ضمن "بطولة ستاي شور"، الجمعة، منافسات اليوم الثاني من البطولة، التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على ملعب الجولف التابع لـ "نادي الجولف والرماية بالشارقة".

وبدأت جولة منافسات اليوم الثاني وسط حماس كبير بعد أن فجَر الأسترالي بيتر فاولر أولى المفاجآت بتسجيل رقم قياسي بلغ 64 ضربة، بمعدل أربع ضربات أقل، لينافس الأميركي كلارك دينيس، الذي فاز بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية يوم الخميس، والتايلندي ثورن ويرتشانت، على اللقب.

وسجل ويرتشانت، الفائز ببطولة "أم بي سي" للجولف في عام 2017، رقماً قياسياً شخصياً في تسديد الضربات بعد أن حقق 65 ضربة ليحتل المركز الأول في ختام الجولة الصباحية في اليوم الثاني من المنافسات، ليتعادل معه دينيس بالنقاط بعد أن حقق 11 ضربة أقل في المجموع التراكمي لجولتي الخميس والجمعة، قبل أن يسرق فاولر الأضواء بحلوله في المركز الثالث بعد تحقيقه تسع ضربات أقل على مدار الجولتين.

وفي تعليق له حول نتائج اليوم الثاني من البطولة، قال سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "تعكس نوعية وتنوع لاعبي الجولف المشاركين في هذه الجولة مدى أهمية الدور الذي تلعبه بطولة الشارقة لأساتذة الجولف عندما يتعلق الأمر برياضة الجولف. كما أن استضافة هذا النوع من الفعاليات الرياضية يعكس المستوى العالمي الذي تتميز به مرافق ومنشآت الضيافة الفاخرة والخدمات الراقية التي تواصل الشارقة تقديمها، بما يتناسب مع المعايير العالمية لاستضافة مثل هذه البطولة، التي تعدً إحدى أبرز بطولات رياضة الجولف العالمية".

وأضاف السركال: "يشارك 10 لاعبين من أشهر وأبرز لاعبي الجولف في العالم في النسخة الثانية من البطولة وهم من 8 جنسيات مختلفة، ما يجعل جولة الشارقة هذا العام من أكثر الجولات إثارة وتنافسية، ونحن نتطلع إلى رؤية المزيد من روح التحدي العالية بين اللاعبين خلال هذه الجولة وما يليها من جولات أخرى خلال هذا الموسم. وفي الحقيقة فإننا نفخر بأن الشارقة أصبحت وجهة رائدة لهذه الرياضة على مستوى العالم."

من جهته، قال بيتر فاولر: "لقد أحببت هذا المكان فعلاً، حيث استمتعت باللعب هنا في العام الماضي، وكنت أتطلع للعودة مرة أخرى. لقد كان الطقس رائعاً اليوم، ولكنه كان بارداً قليلاً بالأمس، والكرة لم تذهب بعيداً كما حصل بسبب ارتفاع الحرارة بعد ظهر هذا اليوم، وقد كان من الصعب تحقيق تحولات في مجريات الأحداث".

وأضاف فاولر: "لقد قطعت شوطاً طويلاً اليوم بعد أن حققت بعض النقاط الجيدة في الجولة الصباحية، أما دينيس فقد كان بالفعل منافساً قوياً، إلا أنني تمكنت من إحراز تقدمٍ اليوم، وأتطلع بتفاؤل إلى الغد".

وتمكن دينيس- الفائز بكأس جون جاكوبز بعد إحرازه المركز الأول في بطولة "ستاي شور" في 2017- من تسديد ضرباته القوية في الحفر الثالثة والرابعة والسادسة، محققاً ضربة واحدة أقل من معدل الضربات للوصول إلى الحفر التسع في جولة الذهاب، ثم واصل لاعب الجولف الأميركي تحقيق المزيد من المكاسب بعد تسديده ضربات متتالية في الحفر الـ13 والـ15 والـ17 في جولة الإياب، محققاً 4 ضربات أقل.

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال دينيس: "لعبت الجولف بشكل جيد مرة أخرى اليوم، ولكن ليس كما ينبغي، وعلى كل حال فقد تميز هذا اليوم بمنافسة أكثر شراسة عما كانت عليه منافسات الأمس، وفي النهاية تمكنت من تحقيق بعض الضربات الجيدة على الحفر التسع في جولة الإياب، وأنا سعيد فعلاً بأنني حققت ضربات بمعدل 11 ضربة أقل خلال أول يومين من جولة الشارقة، وأتطلع إلى يوم الحسم غداً"، مضيفاً: "على الرغم من أننا لعبنا على هذا الملعب مرات عدة، إلا أنه لا يزال يشكل تحدياً حقيقياً، فالعشب الأخضر في الملعب صلب نوعاً ما، لذلك عليك أن تكون حذراً عند تسديد الضربات في كل حفرة".

وأكَد التايلندي ويرتشانت، الذي حقق 54 ضربة بمعدل 23 ضربة أقل في بطولة "أم بي سي" للجولف، أنه يشعر وكأنه في وطنه حيث تصل درجات الحرارة في الإمارات إلى 32 درجة مئوية.

وقال: "أنا معتاد على هذا الطقس فهو مماثل للطقس في تايلاند، أما بالنسبة لملعب الجولف فهو مصمم بشكل رائع".

وأضاف ويرتشانت: "لم أكن أتوقع أي شيء عندما بدأت بخوض غمار هذه الجولة في الشارقة، ولكن بعد وصولي لهذا المركز المتقدم الذي حققته اليوم، فإنني مصمم على المضي قدماً والفوز باللقب".