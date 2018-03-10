نادي الشارقة الرياضي يحتفي بأبطاله من "ألعاب القوى"

الشارقة 24:



احتفى نادي الشارقة الرياضي، في مقره، بأبطاله من ألعاب القوى تقديراً وتثميناً لجهودهم وإنجازاتهم في الموسم الرياضي 2017/ 2018.



حضر اللقاء محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، بحضور اللاعبين والجهاز الإداري والفني لألعاب القوى.



وفي بداية اللقاء، أعرب محمد جمعة بن هندي عن تقديره لأسرة الألعاب الفردية على جهودها وإنجازاتها، مؤكداً أن المحتفى بهم من ألعاب القوى هم محل تقدير واهتمام من النادي، مشيداً بنتائجهم ومشاركاتهم وما حققوه من ميداليات ملونة.



من جانبه، تقدم المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بالشكر لمحمد بن جمعة بن هندي على الاستقبال والاحتفاء بأبطال النادي من لاعبي ألعاب القوى في كافة الرياضات، مؤكداً أن رؤية إدارة الألعاب الفردية ترتكز على محورين الأول في تطوير مهارات اللاعبين والآخر في استقطاب لاعبين جدد وصقل مهاراتهم.