نادي الحمرية يفوز ببطولة الإمارات للتجديف الحديث

لقطة جماعية للاعبي نادي الحمرية عقب التتويج

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الشارقة 24:



فاز نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالشارقة، مساء الخميس، بالمركز الأول ببطولة الإمارات للتجديف الحديث في الجولة الرابعة المقامة بدبي، بعد أن قدم اللاعبون عروضاً رائعة ومهارة عالية.



ويأتي تفوق لاعبو نادي الحمرية في ظل المنافسة الكبيرة، بعد أن شارك 120 لاعباً يمثلون نادي الحمرية ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ونادي مونتي للتجديف ونادي رأس الخيمة للرياضات البحرية ونادي هيئة الاستثمار أبو ظبي ونادي دبي للتجديف.



وتفوق نادي الحمرية على أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الذي حل ثانياً، وجاء بالمركز الثالث نادي مونتي للتجديف.



وبارك جمعه الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، الفوز الذي حققه أبطال نادي الحمرية في بطولة الإمارات للتجديف الحديث في الجولة الرابعة بدبي، مؤكداً أن نادي الحمرية سطر تاريخاً مشرفاً، وحافلاً بالإنجازات في رياضة التجديف الحديث محلياً وإقليمياً ودولياً.



وأشار الشامسي، إلى أن نادي الحمرية لن يتوانى في دعم فريق التجديف الحديث ليواصل إنجازاته ورفع اسم الشارقة والإمارات عالياً في كل المحافل.