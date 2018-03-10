"طبية عجمان" والهلال الأحمر يحتفلان باليوم الوطني الرياضي

جانب من احتفالية منطقة عجمان الطبية باليوم الوطني الرياضي

Next Previous

الشارقة 24:



احتفلت منطقة عجمان الطبية، بالتعاون مع الهلال الأحمر باليوم الوطني الرياضي، وذلك خلال المهرجان الصحي الرياضي الذي نظمته لجنة الأنشطة والمبادرات ومركز سعادة المتعاملين بمنطقة عجمان الطبية، بالتعاون مع الهلال الأحمر في حديقة العلم بمنطقة الجرف بعجمان، وبمشاركة من مستشفى أمينة ومدرسة عجمان الحديثة.



شهد الفعاليات حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، وسيف إبراهيم النعيمي مدير الهلال الأحمر بعجمان، ونوره الشامسي رئيس لجنة الأنشطة والمبادرات في منطقة عجمان الطبية، إلى جانب عدد من المتطوعين في الهلال الأحمر، بالإضافة إلى زوار ومرتادي حديقة العلم من العائلات والأطفال.



وعقب السلام الوطني الذي أداه طلاب مدرسة عجمان الحديثة، ألقى حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، كلمة أشار فيها إلى أن اليوم الوطني الرياضي الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على أهمية ممارسة النشاط البدني والعمل على نشر الوعي بأهمية الثقافة الرياضية بين أبناء المجتمع ، لمواجهة المظاهر غير السليمة التي تؤثر على صحة الأفراد، مضيفاً: "لذلك نسعى دائماً ومن خلال برامج الوعي الصحي لنشر مفهوم جودة الحياة الصحية، و لعل من بين مفردات هذا المفهوم أن تصبح الرياضة والنشاط البدني سلوكاً يومياً يمارسه الأفراد بمحض إرادتهم، لأننا ندرك تماماً أن الوقاية يجب أن تسبق العلاج وهذا المفهوم بحد ذاته يعين المؤسسات الصحية على تأدية دورها على أكمل وجه".



من جانبه، عبر سيف النعيمي مدير الهلال الأحمر بعجمان عن سعادته بمشاركة الهلال الأحمر في هذه الفعالية الوطنية، مشيداً بدور منطقة عجمان الطبية في التعاون مع الهلال الأحمر في تنفيذ فعاليات مشتركة، ومن بينها اليوم الرياضي الوطني الذي أصبح يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وفرصة للتلاقي بينهم، تجسيداً لشعار اليوم الرياضي الوطني، "الإمارات تجمعنا".



كما أكد النعيمي أن العمل التطوعي في الهلال الأحمر له دور كبير في تقديم الخدمات والمساعدات في شتى المجالات لتلبية احتياجات اجتماعية ملحة، من أجل سعادة أفراد المجتمع.



بدورها، قالت نوره الشامسي رئيس لجنة الأنشطة والمبادرات بمنطقة عجمان الطبية، إن هذه الفعالية جاءت كثمرة تعاون إيجابي بين منطقة عجمان الطبية والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات صحية وتربوية من بينها مستشفى أمينة، ومدرسة عجمان الحديثة، مضيفة أن المهرجان الذي أقيم في حديقة العلم شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث تنوعت البرامج التي تم تنفيذها وأدخلت البهجة لاسيما على الأطفال.



وقد افتتح المهرجان بمسيرة المشي في الحديقة، وإقامة منافسات رياضية منوعة للأطفال، مثل شد الحبل وألعاب رياضية منوعة، والرسم على الوجوه وغيرها من الفعاليات.