مجلس ضاحية الخالدية ينظم يوماً رياضياً السبت

الشارقة 24:

ينظم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مساء السبت، فعاليته الرياضية للعام الثاني، والتي تحمل شعار يوم الخالدية الرياضي.

وتقام الفعالية في تمام الساعة الرابعة مساء من أمام مقر الضاحية لتشمل منافسات مخصصة لأهالي الضاحية في الجري والمشي مروراً من أمام الدوائر الحكومية في الشارقة وعودة إلى مقر الدائرة.

وأكد سعيد هلال السويدي رئيس مجلس ضاحية الخالدية أن يوم الخالدية الرياضي يهدف إلى حث وتشجيع أهالي الضاحية على ممارسة الرياضة حيث لها الأثر الكبير على الصحة لافتاً إلى أن الفعالية تستهدف أهالي ضاحية الخالدية من مواطني إمارة الشارقة وتضم الفئات العمرية من عمر 12 عاماً فما فوق، وتشمل الصغار والشباب والكبار، وفي هذا العام تم إضافة فئة النساء.

وأشار السويدي إلى أن مجلس ضاحية الخالدية يطلق هذه الفعالية الرياضية، في إطار مبادراته المجتمعية الهادفة إلى تعويد المجتمع على ممارسة الرياضة.