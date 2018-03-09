كلارك دينيس يتصدر أولى جولات "الشارقة لأساتذة الجولف"

الشارقة 24:

بدأت الخميس بطولة الشارقة لأساتذة الجولف، التي تعدُ الجولة الافتتاحية الأولى ضمن "بطولة ستاي شور"، التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" على ملعب الجولف التابع لـ"نادي الجولف والرماية بالشارقة"، بحضور المئات من عشاق رياضة الجولف من جنسيات مختلفة.

وفي ختام جولة اليوم الأول من منافسات بطولة الشارقة لأساتذة الجولف، حل الأميركي كلارك دينيس في الصدارة بعد أن حقَق 65 ضربة، أي سبع ضربات أقل من معدل الضربات البالغ 72 ضربة للوصول إلى الحفر البالغ عددها 18 حفرة ذهاباً وإياباً، متقدماً بثلاث نقاط عن منافسيه الآخرين ضمن البطولة، التي تضم نخبة من أبرز نجوم رياضة الجولف المحترفين على مستوى العالم.

ويسعى دينيس، البالغ 52 عاماً لإحراز لقب "بطولة الشارقة - ستاي شور"، ليضيف إلى رصيده من الألقاب التي حققها في بطولات الجولف السابقة، حيث احتل المركز الأول في بطولة "ستاي شور" في 2017، ليكون بذلك أول أميركي يفوز بكأس جون جاكوبز، وتايع دينيس انتصاراته في ملاعب الجولف عندما حاز على المركز الأول في منافسات الجولة الأوروبية لأساتذة الجولف الذين تجاوزوا الخمسين عاماً من عمرهم.

وفي تصريح له حول نتائج اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للبطولة، قال سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "سيطر الإحساس القوي بالقدرة على المنافسة بين اللاعبين على مجريات اليوم الأول من البطولة، لاسيما مع الطقس المواتي الذي منحه فرصة أفضل للعب في إمارتنا النابضة بالحياة، وتلقينا من اللاعبين ردود أفعال إيجابية جداً حول عودتهم للعب على ملعب الجولف عالمي المستوى في نادي الجولف والرماية بالشارقة".

وأضاف السركال: "نفخر باستضافة إحدى أبرز بطولات رياضة الجولف العالمية في الشارقة للمرة الثانية، والتي تمثل أولى جولات بطولة "ستاي شور" العالمية، التي تقام على أحدث المرافق والوجهات الرياضية، إلى جانب تقديمنا لأرقى الخدمات التي تجاوزت توقعات المشاركين وعائلاتهم، وإذ نتطلع إلى مزيد من النتائج الإيجابية في الأيام القادمة، فإننا نتمنى حظاً سعيداً لجميع المشاركين في ختام بطولة الشارقة لأساتذة الجولف والجولات القادمة في موسم (ستاي شور)".

وفي الجولة الأولى من البطولة تمكن دينيس من الهيمنة على المركز الأول بعد أن تمكن من تسديد ضربات محكمة في الحفر الثالثة والرابعة والسادسة، مسجلاً 3 ضربات أقل من معدل الضربات للوصول إلى الحفر التسع في جولة الذهاب، ثم حقق 4 ضربات متتالية في الحفر الـ 12 وحتى الـ 15 في جولة الإياب.

وقال دينيس معلقاً على هذه النتيجة: "لقد كانت جولة جميلة خالية من الإجهاد، حيث حققت الكثير من الضربات الجيدة، لقد كان يوماً جيداً حقاً وكان الطقس مثالياً للعب الجولف، ولم تكن هناك رياح، حيث لعبنا في جولة الذهاب وتمكنا من الوصول إلى الحفر التسع في الملعب المصمم بشكل رائع".

وأضاف: "لعبت في المجموعة الأولى وكان لي الشرف أن أحظى بالفرصة الأولى للبدء في تسديد الضربات في جولة (الشارقة - ستاي شور)".

وجاء دينيس في المركز الأول متقدماً بثلاث نقاط عن منافسيه، فيما تعادلت نقاط كل من مارك فاري الحائز ببطولة "ستاي شور" مرتين، واللاعب فيل جولدينغ الحاصل على لقب البطولة أربع مرات، والتايلندي ثورن ويرتشانت، الذي حقق رقماً قياسياً بلغ 23 ضربة أقل من معدل الضربات في بطولة "أم بي سي" للجولف، ليحتل اللاعبون الثلاثة المركز الثاني بعد أن حققوا 68 ضربة، بمعدل 4 ضربات أقل.

وقال فاري: "أنا سعيد جداً بهذه الجولة، فالملعب هنا مجهز تماماً، والعشب الأخضر مماثل للملعب الذي كنت أتدرب فيه الجولف في فلوريدا"، وتابع: "لقد اجتهدت كثيراً خلال السنوات الماضية لتطوير أسلوبي الخاص باللعب وتحقيق توازن أفضل، ويبدوا أن هذه الجهود قد بدأت تؤتي ثمارها، إلا أنه لا يمكنني التنبؤ أبداً بخصوص هذه اللعبة".

وجاء في المركز الخامس كل من نجم كأس رايدر السابق بيتر بيكر، وجيمس كينغستون، الفائز بالجولة الأوروبية للجولف مرتين، ومن المقرر أن يلعب بيكر موسماً كاملاً في جولة "ستاي شور" بعد أن بلغ الخمسين عاماً من عمره في نهاية العام الماضي.

وقال بيكر: "أنه لأمر رائع العودة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث استمتعت دائماً بالقدوم إلى هنا، والطقس رائع هنا، الأمر الذي يجعلني أشعر بأنني أرغب بشدة في الاستفادة من الطقس الرائع ووجودي في الشارقة لكي ألعب بشكل جيد".

وأضاف: "استمتعت باللعب على أرض هذا الملعب، المصمم بطريقة يتم فيها تغيير مكان الكرات ـ ما يجعل إحساس اللاعب عند التسديد في الحفرة مختلفاً في كل مرة، وهذا يشكل اختباراً جيداً للعبة الجولف".