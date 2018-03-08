"نادي الذيد" يحتفل باليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24:

احتفل نادي الذيد الثقافي الرياضي باليوم الوطني الرياضي 2018 بإقامة عدة فعاليات رياضية، حيث أقام بطولة في الركبي للمنطقة الوسطى بالتعاون مع اتحاد الإمارات للركبي، خلال الفترة الصباحية، كما أقيم مهرجان ومسابقات، لمنتسبي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المنطقة الوسطى .

وخلال الفترة المسائية أقام النادي، بالتعاون مع مدرسة الذيد الثانوية، ومدرسة الوادي، ومدرسة وشاح للبنين في الذيد، والمدرسة الهندية النموذجية، ومدرسة الصباح الهندية، فعاليات ومسابقات رياضية شارك فيها أكثر من 850 من الطلاب والمدرسين والعمال.