الوحدة يستضيف دبا في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

يستضيف فريق الوحدة الجمعة على ستاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، فريق دبا في ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي، ويبحث كل فريق من خلال المواجهة الأولى، التي تجمعهما، عن تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائي البطولة، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، وانتظار ما تسفر عنه مواجهة الإياب يوم 22 مارس الجاري.

وسبق للفريقين أن التقيا خلال مرحلة المجموعات، حيث تمكن دبا من تحقيق الفوز على الوحدة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما بستاد الفجيرة، حيث سجل ثنائية "النواخذة" السنغالي ديالو وللوحدة محمد الشحي.

ويركز الوحدة بصورة كبيرة على مسابقة كأس الخليج العربي، من أجل ضمان الحصول على بطولة واحدة على الأقل في الموسم الجاري، ويولي العنابي هذه البطولة اهتماماً كبيراً خاصة بعد تأهله إلى نصف النهائي واقترابه من الوصول إلى المحطة الأخيرة، التي يأمل أن يتوج من خلالها باللقب الثاني في تاريخه، بعد أن كان قد فاز بكأس الخليج العربي في موسم 2015-2016.

من جانبه يبدو فريق دبا عازماً على مواصلة مغامراته في مسابقة كأس الخليج العربي، والوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة، بعد أن فرض اسمه بقوة في مربع الكبار، بالتأهل إلى مرحلة نصف النهائي، ويأمل باولو كاميلي وكتيبته من اللاعبين المقاتلين، في استمرار مشوار الفريق الطامح للتتويج باللقب الأول في تاريخه في مسابقة الكأس بإقصاء الوحدة.