"الشطرنج والثقافة للفتيات" بالشارقة ينظم فعالية ضمن اليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24 - محمود علي:



شارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهي الفعاليات التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بقيادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني بإمارة الشارقة، وعبد العزيز عبد الرحمن النومان الأمين العام للمجلس في حديقة المجاز بالشارقة.

وبدأ اليوم الساعة التاسعة صباحاً بمسيرة ترأسها رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وتبعهم فيها إدارة النادي وإدارات المؤسسات المشاركة مع عدد كبير من فتيات النادي والمدارس المختلفة.

وجاء دور النادي في تنظيم فعالية خاصة بحضور الجماهير المحبة للعبة كان بدايتها مع شطرنج العائلات، تضمنت لعبتان من كل عائلة كما استخدم بعض العائلات الشطرنج الأرضي الكبير الذي أضاف روح المرح والتسلية للاعبين وتشجيعهم على ممارسة اللعبة ونشر ثقافتها بين أفراد العائلة الواحدة.

كما وزع النادي مجموعة من الهدايا على جميع الجماهير المشاركة اعتمدت في أساسها على نماذج من الشطرنج بهدف التثقيف الرياضي، وقد كان ذلك في الجزء الأول من اليوم، وتم استئناف اليوم بحضور عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي في تمام الرابعة عصراً في مباراة استعراضية كان أساسها شطرنج التتابع "السايملتانيا"، شاركت فيها لاعبة النادي الدولية عائشة سرحان والتي قامت بمنافسة 30 لاعب ولاعبة من الجمهور وقد فازت بجميع المباريات في آن واحد.



من جانبها، صرحت كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة: "أن النادي عمل على الاحتفال بهذا اليوم مع جميع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة تأكيداً لدوره في المشاركة الفعالة بجميع المبادرات والأنشطة المجتمعية والرياضية المختلفة".

ولفتت المعيني إلى أن المشاركة الإيجابية من الجماهير الحاضرة للفعالية كان له الدور في إثراءها بشكل كبير وتنوع المشاركة فيها، ما يؤكد أن هناك وعي كبير بأهمية ودور لعبة الشطرنج في تثقيف الجمهور وزيادة النشاط الذهني لأبنائنا الصغار.

دعت المعيني كافة الأسر إلى المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة وممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما وجهت الشكر لجميع أعضاء مجلس الشارقة الرياضي.