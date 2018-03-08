شباب الأهلي والوصل في قمة ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

يستضيف شباب الأهلي دبي على ستاد راشد بدبي في الثامنة والربع من مساء الجمعة، مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، لمسابقة كأس الخليج العربي، التي تجمعه بضيفه الوصل، في لقاء يسعى من خلاله كل فريق للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل، التي سيتم حسمها في مواجهة الإياب بستاد نادي الوصل بزعبيل يوم 22 مارس الجاري.

ويدخل الفريقان المباراة، في ظروف متشابهة، حيث يسعى كل منهما لتأمين بطاقة التأهل إلى النهائي، للإبقاء على حظوظه منتعشة في تحقيق بطولة يمكن أن تكون تعويضاً للإخفاق الذي لازم الفريقين في مسابقة دوري الخليج العربي، بعد أن ابتعدا بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري.

وقد التقى الفريقان مرة واحدة في مرحلة مجموعات بطولة كأس الخليج العربي في الموسم الجاري، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل طرف، سجل للوصل كل من عبد الله صالح وكايو، ولشباب الأهلي ديوب والكوري مون.