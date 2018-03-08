نادي دبا الحصن ينظم احتفالاً باليوم الرياضي الوطني الثالث

الشارقة 24:

تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي وبحضور كبير من مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، يتقدمهم سعادة خميس خصاو رئيس مجلس إدارة النادي، نظم النادي مهرجاناً رياضياً ثقافياً احتفالاً باليوم الرياضي الوطني الـثالث "الإمارات تجمعنا"، شمل مسابقات كرة قدم الصالات وكرة الطاولة والتصويب بالسهم والسباحة الترفيهية للمسنين والمسابقات الثقافية والسحوبات، بمشاركة المؤسسات والفرق والأفراد مواطنين ومقيمين، من جميع الجنسيات والمراحل العمرية، وقد أسفرت بطولة كرة قدم الصالات، التي شاركت فيها 8 فرق، عن فوز المجلس البلدي بالمركز الأول والبلدية بالمركز الثاني، وفي مسابقة كرة الطاولة فاز بالمركز الأول عابد عبد الحميد، وبالمركز الثاني هشام المهدي، وبالمركز الثالث خالد المليجي وفي مسابقة التصويب بالسهم فاز بلال الرحمن باشا بالمركز الأول، وجاء حسن منكاد ثانياً ومحمود صبري ثالثاً.

وفي الختام قام جاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، وراشد سعيد الخالدي المدير المالي، وسليمان جاسم رئيس لجنة الألعاب الفردية، وعمر درويش أحمد رئيس لجنة التسويق، والاستثمار بتوزيع الدروع والكؤوس والميداليات على المؤسسات وعلى الفرق والأفراد الفائزين في المهرجان.