نادي مليحة ينظم فعاليات اليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24:

شارك نادي مليحة الثقافي الرياضي للعام الثالث على التوالي في فعاليات اليوم الرياضي الوطني الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية.

واستقطبت الفعاليات جمهوراً غفيراً من أهل المنطقة للمشاركة في ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة والألعاب الترفيهية وألعاب التحمل والقدرة.

وكرم خليفة حميد تميم الكتبي أمين السر العام لنادي مليحة، الفرق الفائزة في الرياضات المختلفة بالهدايا العينية.

وأكد الكتبي في كلمته للمشاركين أن الرياضة تلعب دوراً رائداً في نشر التوعية والثقافة المجتمعية بين الأفراد ومن نعم الله علينا أن في بلادنا يعيش الناس من جنسيات مختلفة كأسرة واحدة يجمعهم حب الإمارات والعمل سوياً بكل تفان وإخلاص لرفعة الوطن.

ومن جانبه صرح محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني بنادي مليحة أن هذه المبادرة تعتبر من المبادرات الرائدة الهادفة لنشر روح المودة والإخاء والتعاون، عبر ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية.

وأشاد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحه الثقافي الرياضي بحرص أسرة النادي على تنظيم اليوم الرياضي لتعويد المجتمع على الرياضة باعتبار أن الرياضة أسلوب حياة.