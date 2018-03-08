"نادي الحمرية" يختتم فعاليات اليوم الرياضي

الشارقة 24:

اختتم نادي الحمرية الثقافي الرياضي فعاليات اليوم الرياضي الوطني التي يرعاها مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة واسعة من الجهات الرسمية بالحمرية وتشمل بلدية الحمرية، والمجلس البلدي بالحمرية، ومدارس المدينة، ومتطوعين من دائرة الخدمات الاجتماعية، ومجلس نادي الحمرية للشباب، والمركز الصحي بالحمرية.

وأقام النادي عدداً من الفعاليات الرياضية والصحية والترفيهية والمجتمعية، وكان من أبرزها فعالية "هيا بنا نمشي"، التي نظمها النادي على الممشى المطاطي على شاطئ مدينة الحمرية، وشارك فيها حشداً واسعاً من مسؤولي الدوائر الحكومية بالحمرية تقدمهم مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي وأعضاء من المجلس البلدي بالحمرية، إلى جانب موظفي الدوائر الرسمية بالمدينة.

وقال ماجد سعيد المهيري، رئيس لجنة فعاليات اليوم الرياضي الوطني في نادي الحمرية، إن النادي حرص على استثمار النشاطات الحركية والرياضية والترفيهية والمجتمعية والتنافسية، لتجسيد وحدة التلاحم بين كافة أطياف وفئات المجتمع الإماراتي والمقيمين على أرضها الطيبة، ولتعميق مشاعر التلاحم الوطني وتعزيز روح الانتماء لتراب الوطن المفدى، ونشر روح الثقافة الصحية والرياضية بين أفراد المجتمع.

مؤكداً على أن النادي قد أعد برنامجاً رياضياً يوائم والفئات المستهدفة والمراحل العمرية، حيث تم استضافة مدارس مدينة الحمرية في الفترة الصباحية التي امتدت على مدار 5 ساعات متواصلة من الأنشطة الحركية والتنافسية، مشيراً إلى أن كافة منشآت النادي الرياضية والمدربين المتخصصين في مختلف الألعاب وأعضاء اللجنة الثقافية قد شاركوا في إدارة الفعاليات التي تنوعت بين التمارين البدنية، والألعاب الشعبية والتراثية، وكرة القدم.

وفي سياق متصل كرم عمار علي المهيري، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التسويق والاستثمار، نائب رئيس المجلس البلدي حميد فايز الشامسي، وخالد الحمادي مدير مدرسة الحمرية للتعليم الأساسي والثانوي بدرع اليوم الرياضي الوطني، وذلك لمشاركتهم في فعاليات اليوم الرياضي الوطني.