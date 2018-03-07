اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون بالشارقة تبحث "الجاهزية و"الأهداف"

الشارقة 24:

اختارت اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون في اجتماعها الرابع الذي عقدته بمقر مجلس الشارقة الرياضي، شخصية السباق للدورة السابعة، والتي سيتم تكريمها خلال الحفل الختامي، بشهر مايو المقبل، وسيعلن عنها لاحقاً .

وأشار المهندس فيصل الكعبي عضو اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون، إلى أهداف السباق من حيث تنمية النواحي الثقافية في أندية إمارة الشارقة، واكتشاف اللاعبين الموهبين في الجوانب الثقافية والفنية، والانطلاق بقدراتهم إلى فضاءات من الإبداع والمعرفة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مدى جاهزية الأندية والمراكز الشبابية للمشاركة في كافة فئات السباق، والتي تشمل القرآن الكريم والشعر والعرض المسرحي والرسم والتصوير الفوتغرافي، والخط العربي والقصة القصيرة، والمعلومات العامة والإنشاد.