مطار الشارقة يحلق بصدارة مجموعته في بطولة المؤسسات الحكومية

الشارقة 24 - محمود علي:

واصل فريق هيئة مطار الشارقة الدولي تقديم عروضه القوية حيث حقق الانتصار الثاني له على فريق دائرة الموانئ البحرية والجمارك بثلاثية ضمن منافسات بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

حيث تمكن ضمن منافسات المجموعة الأولى تحقيق فوز سهل على دائرة الموانئ البحرية والجمارك بثلاثة أهداف مقابل لاشي في ثاني جولات الفريق في المجموعة، أحرز أهداف المباراة صلاح عبيد وعمران دين محمد وإبراهيم الحمادي ليتصدر الفريق ترتيب المجموعة بستة نقاط بينما يتذيل فريق الموانئ ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من ثلاثة مباريات.

وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها تمكن فريق هيئة الطرق والمواصلات من تعويض خسارته في المباراة السابقة وحقق فوزاً غالياً على بطل النسخة السابقة فريق دائرة الموارد البشرية بهدف دون رد أحرز هدف المباراة اللاعب أحمد حسن، وبهذه النتيجة يصل فريق الطرق والمواصلات إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن المطار المتصدر بينما يحتل الموارد البشرية المركز الرابع في ظهور غير جيد لبطل النسخة السابقة.

وفي المجموعة الثانية حقق فريق نادي الثقة للمعاقين فوزاً مهماً في أول ظهور له بالبطولة على فريق جمعية الشارقة التعاونية بهدفين دون رد أحرزهما اللاعب محمد إبراهيم ليحصد فريق الثقة أول ثلاث نقاط له في البطولة يتصدر بهما المجموعة الثانية.

من جانبه عبر هاني عبد الله مدرب فريق هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق خلال المباراة وتحقيق الفوز الثاني له وتعويض الخسارة في المباراة السابقة مؤكداً بأن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لتقديم مستويات جيدة.