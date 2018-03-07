محمد خلفان الرميثي: مبادرة "اليوم الرياضي الوطني" تدعم ترسيخ "التعايش المجتمعي"

الشارقة 24:

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بتخصيص يوم رياضي وطني لمختلف الفئات المقيمة على أرض الدولة، خير دليل على اهتمام قيادة الإمارات الرشيدة بإرساء قيم المحبة، والتآلف بين الجميع، حيث تعد الرياضة خير سفير لتحقيق هذه الرؤية، وأفضل سبيل لترسيخ مبدأ التناغم والتعايش المجتمعي لبيئة تنوعت فيها المكونات بين جنسيات وفئات وأطياف وأجناس مختلفة على أرض واحدة في مودة وسلام.



وقال: نعيش نتاج هذه المبادرة وهي تؤتي ثمارها وتورق عطاءها للعام الثالث على التوالي، عاكسة الدعم الكبير والمتواصل لقيادة نبع حرصها من قيم شيد غرسها، بانيها ومؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. مشيراً إلى أن المبادرة تعزز الوعي في أوساط المجتمع بشكل عملي وفعال، وتسهم في التقليل من الأمراض العصرية من خلال نشر الثقافة الرياضية ومزاولة أفراد المجتمع لها.

إبراهيم عبد الملك محمد: "اليوم الرياضي" يعد حدثاً وطنياً كبيراً

وعلى صعيد متصل، أكد إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن اليوم الرياضي الوطني يعد حدثاً وطنياً كبيراً يسهم في نشر مفهوم الثقافة الرياضية المجتمعية، والرؤية الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز النشاط البدني وجعل الرياضة أسلوب حياة، باعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقية في بناء المجتمع ومحور اهتمام الحكومة، التي وضعت الرياضة باعتبارها أحد مرتكزاتها الاستراتيجية، مثمناً دور القيادة الرشيدة ودعمها للرياضة والرياضيين، واهتمامها بالقطاع، والحث على تنميته وتطويره، ومتابعته عن قرب.