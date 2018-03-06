اتحاد الكرة يوقف كايو ويُغرمه ويُعاقب لاعب عجمان لقصة شعره

الشارقة 24- محمود علي:

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات الكرة القدم، البرازيلي كايو كانيدو، لاعب فريق الوصل بالإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة 50 ألف درهم، وذلك بسبب ضربه محمود خميس لاعب النصر، في ممر غرفة الملابس، عقب نهاية لقاء الفريقين، في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي.



كما قررت اللجنة، تغريم حسن زهران لاعب فريق عجمان بمبلغ ألف درهم، وتوجيه لفت نظر له، وذلك بسبب قصة شعره.



وأجلت اللجنة، النظر في قضية إساءة عبد الله موسى لاعب الجزيرة لاتحاد الكرة، حيث أكد اللاعب أنه سيعتذر عن تصرفه على حسابه في "تويتر"، وهي الوسيلة التي أساء من خلالها.