قرر تأجيل النظر في قضية عبد الله موسى

اتحاد الكرة يوقف كايو ويُغرمه ويُعاقب لاعب عجمان لقصة شعره

  • الثلاثاء 06, مارس 2018 في 10:47 م
  • البرازيلي كايو كانيدو لاعب فريق الوصل
    البرازيلي كايو كانيدو لاعب فريق الوصل
اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، قرارات هامة، خلال اجتماعها الثلاثاء، في مقرها بدبي، حيث أوقفت كايو كانيدو لاعب الوصل، لاعتدائه على محمود خميس لاعب النصر.

الشارقة 24- محمود علي:

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات الكرة القدم، البرازيلي كايو كانيدو، لاعب فريق الوصل بالإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة 50 ألف درهم، وذلك بسبب ضربه محمود خميس لاعب النصر، في ممر غرفة الملابس، عقب نهاية لقاء الفريقين، في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي.

كما قررت اللجنة، تغريم حسن زهران لاعب فريق عجمان بمبلغ ألف درهم، وتوجيه لفت نظر له، وذلك بسبب قصة شعره.

وأجلت اللجنة، النظر في قضية إساءة عبد الله موسى لاعب الجزيرة لاتحاد الكرة، حيث أكد اللاعب أنه سيعتذر عن تصرفه على حسابه في "تويتر"، وهي الوسيلة التي أساء من خلالها.