"الشارقة الرياضي" يعلن أجندة فعاليات اليوم الرياضي الوطني بنسخته الثالثة

الشارقة 24:

بادرت اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني والمنبثقة عن مجلس الشارقة الرياضي، بالإعلان عن أجندة فعاليات النسخة الثالثة من الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق، غداً الأربعاء، حيث يبلغ عدد الفعاليات ما يقارب 72 فعالية متنوعة تقام في 11 موقعاً، بمشاركة الهيئات والمؤسسات والجهات والقطاعات والدوائر المحلية والحكومية والاتحادية والقطاع الخاص.

اطلعت اللجنة برئاسة سعيد العاجل على التقارير النهائية لفرق العمل والتعرف على أدوار الجميع في هذا الحدث الفريد لاستخراج أفضل نسخة ممكنة وفق أفضل المعايير الوطنية.

وتنظم إمارة الشارقة فعاليات رياضية منوعة مقسمة ما بين مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، حيث تستضيف حديقة المجاز الفعاليات الرئيسية المتمثلة بمسيرة المشي الرياضي وبطولة نيمار جونيور فايف لكرة القدم الخماسية وينظمها مجلس الشارقة الرياضي.

وتقيم منطقة الشارقة التعليمية نشاطات وعروض رياضية مختلفة في 9 مدارس مختلفة في مدينة الشارقة، بمشاركة أولياء الأمور تتنوع بين المشاركة في الماراثون وفعاليات اليوم الرياضي والألعاب الفردية والجماعية، من أبرزها: كرة القدم والسلة والكاراتيه والجيمناستيك ورقصة الزومبا وكرة اليد والأطواق والرقصات الأخرى.

كما ينظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع عدد من الأندية والمؤسسات المحلية والأهلية عدد كبير و متنوع من الفعاليات في حديقة المجاز أبرزها الجودو و التايكواندو و رياضات الدفاع عن النفس و رياضات أخرى، و كرة القدم و كرة السلة لجميع الفئات، وتنس الطاولة و كرة اليد و الريشة و لعبة الشطرنج وعروض الدراجات الهوائية، ومسيرة للدراجات النارية، وسباقات التجديف وماراثون جري لمسافة 10 كم، بالإضافة لعروض الفلاي بورد والجمباز، كما تتضمن الفعاليات ركن ترفيهي للأطفال وركن ثقافي صحي خاص بالتغذية و الجسم السليم برعاية منطقة الشارقة الطبية.

وتستضيف الأندية الرياضية والثقافية المختلفة في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة فعاليات ومسابقات رياضية متنوعة ومهرجانات جماهيرية حاشدة في مواقع مختلفة، في إطار مشاركتها ضمن برامج وأجندة اليوم الرياضي الوطني.

يشهد كورنيش خورفكان فعاليات بحرية متنوعة، ويقيم نادي خورفكان نشاطات رياضية متنوعة أهمها كرة قدم الصالات والكريكت والكرة الطائرة واليد والشطرنج، والجودو، وكرة المضرب ومسابقات الجري.

وتنظم أندية مليحة والحمرية ودبا الحصن مسابقات رياضية منها الكريكت والكرة الطائرة، بالإضافة إلى مسابقات اجتماعية وثقافية متنوعة، أما نادي الذيد فينظم سباق ماراثون ومسابقات في كرة القدم والريشة وألعاب رياضية أخرى، فيما ينظم نادي اتحاد كلباء دوري مؤسسات أولياء الأمور لكرة القدم وماراثون جري على كورنيش كلباء.

وتتنوع الجهات المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني على مستوى إمارة الشارقة، من أهمها مجلس الشارقة الرياضي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قناة الشارقة الرياضية، جامعة الشارقة، هيئة الشارقة للتطوير والاستثمار "شروق"، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هيئة مطار الشارقة الدولي، جمعية الشارقة الخيرية وبعض الدوائر البلدية والأندية الرياضية والمبادرات المجتمعية.

دعا الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، جميع فئات المجتمع للمشاركة في الفعاليات، مثنياً على الأهداف و الرسائل النبيلة لهذه المبادرة الوطنية الكريمة والتي أطلقتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل عامين بقوله: "أتشرف اليوم بدعوة عموم فئات المجتمع إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني المزمع إقامته غداً الأربعاء، والذي يقام للعام الثالث تحت شعار (الإمارات تجمعنا)، هذا الشعار الذي يجسد الواقع الذي نعيشه يومياً هنا في إمارات المحبة و التسامح، وأؤكد للجميع أن مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي و كافة العاملين فيه لن يدخر جهداً في بذل كل الإمكانات و الجهود من أجل إنجاح هذه الفعالية الوطنية ووضعها على بوصلة طريق النجاحات المنقطعة النظير التي سارت على دربها الإمارات و مازالت، واضعين نصب أعيننا الارتقاء بالرياضة الوطنية بمختلف أنواعها و أدواتها و تعزيز ثقافة ممارسة الرياضات لدى أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على سلوكهم و أسلوب حياتهم".

بدوره، شدد سعادة علي المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني، على أهمية هذا الحدث قائلاً: "بكل فخر واعتزاز نشارك في اليوم الرياضي الوطني بنسخته الثالثة، اليوم الذي جمعنا على حب هذا الوطن وعزز لدينا مفهوم الانتماء الراسخ لاتحاد إماراتنا الشامخ، أود أن أؤكد أن رسالة هذا اليوم وأهدافه قد تجاوزت بمراحل كونها ممارسة الرياضة، بل أصبحت حدثاً مؤثراً في جميع شرائح المجتمع الإماراتي الذي يدرك قيمة وأهمية المبادرات المجتمعية والوطنية، ويعي مكانتها في تنشئة أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية و تقبل الآخرين ومواكبة عجلة التطورات المتسارعة عالمياً، لا سيما أنها تفسح المجال لحوار الحضارات و المعارف بين المواطنين و المقيمين على أرض إماراتنا المعطاء".

من جهته، أكّد سعادة عبد العزيز النومان الشامسي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على شمولية هذه المبادرة الوطنية لتشمل الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "هذه المبادرة تأتي بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتشمل شتى القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والرياضية والأفراد".