إمارات الدولة تحتضن الأربعاء فعاليات النسخة الـ 3 لليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24 – وام:

تحتضن إمارات الدولة الأربعاء المقبل، فعاليات النسخة الـ 3 لليوم الرياضي الوطني.

وأعلن المكتب التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، عن أجندة فعاليات النسخة الثالثة التي يبلغ عددها 389 فعالية منوعة تقام في 175 موقعاً، بمشاركة جميع الهيئات والمؤسسات والجهات والقطاعات والدوائر المحلية والحكومية والاتحادية والقطاع الخاص.

واطلع المكتب التنفيذي برئاسة المهندس داوود الهاجري، على التقارير النهائية لفرق العمل وتعرف على أدوار الجميع في هذا الحدث الفريد الذي يروج هذه المرة لحدثين إنسانيين هما دورتا الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018، التي تقام للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية وتنطلق في أبوظبي من 14 إلى 22 مارس المقبل، بالإضافة إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وتنظم إمارة الشارقة 59 فعالية في 11 موقعاً مختلفاً، أبرزها التي تقام بحديقة المجاز في رياضات الجودو والتايكوندو وألعاب الدفاع عن النفس وكرة القدم والسلة واليد وكرة الريشة والشطرنج والدراجات والجمباز وتنس الطاولة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية للمسنين ومسابقات رياضية للمعاقين، ومسيرة للدراجات النارية والعرض المائي لرياضة الفلاي بورد، فضلاً عن تخصيص ركن لألعاب الأطفال وركن للتثقيف الصحي وإقامة ماراثون رياضي.

وتضم الدوائر والمؤسسات المشاركة في الشارقة، مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجامعة الشارقة، ومراكز الأطفال والفتيات ودائرة شؤون البلديات والزراعة، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وقناة الشارقة الرياضية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومنطقة الشارقة التعليمية وسجايا فتيات الشارقة، وبلدية الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، ومنطقة الشارقة التعليمية وثقافة بلا حدود، وجمعية الشارقة الخيرية، وأكاديمية العلوم الشرطية، وهيئة مطار الشارقة الدولي وأندية إمارة الشارقة ونادي خورفكان الرياضي الثقافي.