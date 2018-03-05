الإثارة تتواصل في بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

الشارقة 24- محمود علي:

حقق فريق دائرة التنمية الاقتصادية مفاجأة كبيرة بفوزه المستحق على فريق دائرة الخدمات الاجتماعية أقوى الفرق المرشحة للفوز باللقب، في مباراة قمة في الإثارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف التنمية اللاعبون عبد الرحمن الحمادي وحسن البلوشي ومعتصم ياسين، بينما أحرز هدفي الخدمات اللاعب علي مراد بهذه النتيجة يحتل فريق التنمية الاقتصادية صدارة المجموعة الثانية بعد ختام أولى جولات المجموعة.

وفي إطار منافسات المجموعة الثانية، حقق فريق هيئة مطار الشارقة الدولي فوزاً مهماً على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة هدفان مقابل لاشيء أحرزهما اللاعبان عبد الله علي خالد وعمران علي محمد، ليحقق الفريق أول ثلاثة نقاط في البطولة محتلاً الصدارة مع الطرق والمواصلات.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، نجح فريق الموانئ البحرية والجمارك من خطف تعادل ثمين من فريق بلدية الحمرية الوافد الجديد للبطولة، لينتهي اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أحرز الأهداف اللاعب باسم مروان للحمرية، واللاعب خليفة السويدي لفريق الموانئ البحرية والجمارك.

من جانبه، عبر خالد عيد مدرب فريق هيئة مطار الشارقة الدولي عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق خلال المباراة وتحقيق أول فوز له، مؤكداً بأن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ المباراة النهائية، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي.