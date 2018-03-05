نادي الحمرية يصدر العدد الثاني من مجلته الرياضية

الشارقة 24:

أصدر نادي الحمرية الثقافي الرياضي العدد الثاني من مجلته الرياضية الثقافية المجتمعية "الحمرية"، التي تضمنت العديد من العناوين الإخبارية الرئيسية والملفات الإعلامية.

وهنأ جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، كافة أبناء النادي ومنتسبيه وجماهيره على صدور العدد الثاني من مجلة الحمرية، موضحاً أن المجلة تشتمل على أبواب وأقسام واسعة روعي فيها شمولية الموضوعات لكافة جوانب وأعمال واختصاصات النادي، مبيناً أن المجلة جاءت لتكون بمثابة منبر إعلامي نوعي وحديث لإبراز الحراك الرياضي والثقافي والمجتمعي في نادي الحمرية كجزء وثيق الصلة بالرياضة في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشامسي على أن النادي وبفضل الدعم الكبير والتوجيهات الدائمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يخطو خطوات هامة نحو التميز في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية.