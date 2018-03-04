الوحدة يصدر بياناً يستنكر فيه تصرفات لاعبي نادي العين

الشارقة 24 - محمود علي:

أصدر نادي الوحدة اليوم الأحد، بياناً يستنكر فيه التصرف الذي قام به عدد من لاعبي نادي العين وفي مقدمتهم اللاعب حسين الشحات خلال لقاء الفريقين في ديربي أبوظبي بالجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي والتي فاز فيها العين بنتيجة 6-2، حيث أكد البيان أن ما قام به اللاعبين يتنافى مع الروح الرياضية.

وجاء نص البيان كالتالي: "يعرب مجلس إدارة نادي الوحدة عن أسفه وصدمته، من التصرفات التي بدرت من بعض لاعبين فريق العين وخاصةً من اللاعب حسين الشحات خلال مباراة فريقه مع فريق الوحدة، وذلك بقيامه بإشارات تجاه جمهور الوحدة تتنافى مع الروح الرياضية والقيم والأخلاق والذوق العام في دولتنا ومجتمعنا الذي عرف بالتسامح والرقي في التعامل، وتتنافى كذلك مع دعوة مجلس أبوظبي الرياضي، قبل أيام لتعزيز الروح الرياضية، ونبذ التعصب والسلوك الخارج عن القيم والأخلاق، وأن يكون التنافس في إطاره الطبيعي بعيداً عن الاستفزاز أو الإتيان بسلوك غير صحيح يتعارض مع هذه القيم والمبادئ".

وأضاف البيان: "وحرصاً من نادي الوحدة على عدم نقل المنافسة في البطولة إلى خارج الملعب، لن يتقدم النادي بشكوى إلى لجنة الانضباط تجاه اللاعب، ثقة منه أن ما قام به اللاعب سلوك فردي لا يعبر عن نادي العين، وأن مجلس إدارة نادي العين سيقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكيات القبيحة في ملاعبنا، خاصة أن لاعب كرة القدم يجب أن يكون قدوة داخل وخارج الملعب حتى يكون تأثيره إيجابياً على الأطفال وجمهور اللعبة بشكل عام.