ترقية 42 لاعباً باختبارات "الجودو" في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

الشارقة 24:

تمكن اثنان وأربعون لاعباً من لاعبي الجودو من المنتسبين لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من نيل أحزمة الترقي خلال الاختبار الذي أقيم بمقر النادي مؤخراً.

حضر اختبارات الترقي للاعبي الجودو، كل من مشرف اللعبة خالد الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والدكتور سلام الخياط المدير الفني لاتحاد الإمارات للجودو، وعبد الرحمن كلندر إداري الفريق ومدرب الفريق مكسيم، ومحمد مطر سكرتير النشاط الرياضي .

وهنأ خالد الناخي اللاعبين الذين تمت ترقيتهم بمختلف الأحزمة في لعبة الجودو، داعياً الجميع إلى مواصلة بذل الجهد والتدريب.

بدوره أشار الدكتور سلام الخياط المدير الفني لاتحاد الإمارات للجودو، إلى أهمية ما يقدمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من توجيه الشباب والنشء نحو ممارسة رياضة الجودو بوصفها لعبة تنمي الجسم والتفكير وتربط الأجيال بالأخلاق.