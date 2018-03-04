راشد النعيمي: مبادرة هزاع بن زايد تسهم في الارتقاء بالرياضة

الشارقة 24:

أشاد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان بالمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، بإطلاق صندوق دعم المواهب، وقال إن هذه المبادرة ليست غريبة على سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أحد الداعمين الكبار للشباب والرياضيين في الدولة، مؤكداً أن صندوق دعم المواهب يمثل ركيزة أساسية للتطور ومن شأنه الارتقاء بالرياضة عموماً من خلال تبني الخامات المتميزة من الموهوبين المبدعين، كل في مجاله.

وقال سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن المبادرة متميزة وتهدف إى رفع مكانة الرياضة في دولتنا وتعكس مدى اهتمام ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية لرياضتنا المحلية، وقدم الشكر إلى سموه لإتاحة الفرصة للأفراد والمؤسسات للمساهمة في دعم هذا الصندوق المتميز.

وأكد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، دعمهم الكامل لهذه المبادرة التي تمثل فرصة للمساهمة الاجتماعية في إحداث نقلة رياضية في المرحلة المقبلة.