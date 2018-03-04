نادي مليحة ينظم مسابقة ثقافية إلكترونية للاعبيه

الشارقة 24:

شارك لاعبون من الفرق الرياضية بنادي مليحة الثقافي الرياضي ممن يمثلون رياضات كرة القدم والتايكوندو والدراجات في فعاليات المسابقة الثقافية الإلكترونية التي نظمها نادي مليحة، ضمن فعالياته لعام زايد، تحت شعار "في حب زايد".

ونجحت اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية بالنادي في تنظيم فعاليات المسابقة، في إطار أنشطتها بمناسبة عام زايد 2018.

وأشار محمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي رئيس اللجنة الثقافية إلى أن المسابقة تمثل إضافة إلى تنمية روح المطالعة لدى اللاعبين في مجال الثقافة العامة وتنمية التفاعل الإيجابي بين المشاركين ضمن الفريق الواحد، وإتاحة الفرصة للتعارف بين الفرق المشاركة في جو ثقافي تسوده روح المنافسة الشريفة.

ومن جانبه أكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي أن تلك المبادرة تأتي انطلاقاً من الحرص على تفعيل دور النادي في مجال الثقافة بالنسبة للاعبين.