نهيان بن مبارك يتوّج الفائزات بكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

الشارقة 24:



بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، اختتمت مساء السبت، فعاليات النسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وذلك عقب انتهاء فئة الجائزة الكبرى، التي شهدت منافسة قوية في الجولة الثانية بين الفارسات المشاركات، من خمس دول مختلفة، هي الإمارات العربية المتحدة والنرويج وروسيا وبريطانيا وألمانيا.



واستطاعت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، من اقتناص المركز الرابع في فئة الجائزة الكبرى بالبطولة، بعد أن قدمت أداءً استثنائياً ونجحت في إتمام جولتها الثانية بسلاسة، محققة تقدماً ملحوظاً تمكنت من خلاله من الصعود على منصة التكريم الختامية.



وتوّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك، الفارسات الفائزات بفئة الجائزة الكبرى هذا العام بكأس الأكاديمية، حيث حصلت الفارسة النرويجية سيسيلي هاتلاند على لقب الكأس، تلتها في المركز الثاني الفارسة الروسية آنا جورباتشيفا، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارسة البريطانية جيورجيا تيم، وذهب المركز الرابع إلى الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، بينما حازت على المركز الخامس الفارسة الألمانية ميريام شنايدر.



وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، أنه لولا الدعم الذي يحظى به الكأس من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لما حدثت هذه التطورات المستمرة في الكأس وشكرت معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره وتكريمه للفائزات.