الشحات لاعب العين: نسينا قمة الوحدة وتفكيرنا في مواجهة الاستقلال بدوري الأبطال

الشارقة 24- محمود علي:



قال المصري حسين الشحات لاعب فريق العين، إن لقاء ديربي أبوظبي الذي انتهى لصالح العين أمام الوحدة، بنتيجة 6-2 انتهى بالنسبة له، والتفكير الآن سيكون في مواجهة فريق الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.



وتابع الشحات قائلاً: مباراة الوحدة انتهت بالنسبة لنا ونفكر حالياً في مواجهة الاستقلال، ونتمنى أن نحظى بمساندة أكبر من جمهور الوفاء العيناوي، في ستاد هزاع بن زايد، مع كل الأمنيات الصادقة بالتوفيق لفريقي في تحقيق أهدافه بالموسم الكروي الحالي.



جدير بالذكر أن نادي العين سيواجه فريق الاستقلال الإيراني الثلاثاء المقبل على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.