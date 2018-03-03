"الشارقة الرياضي" يبحث الخطط المستقبلية لفرق اليد والسلة

الشارقة 24:

ترأس محمد جمعه بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس مكتب الدعم المؤسسي، اجتماعاً ضم إدارة الألعاب الجماعية، لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة لكل من فرق اليد والسلة.

ورحب محمد جمعه بن هندي خلال الاجتماع بالحضور، مشيداً بما حققته الألعاب الجماعية في النادي من نجاحات وتحقيق العديد من البطولات مع قرب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأثنى على جهود رئيس وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية وكافة المشرفين والإداريين والأجهزة الفنية على أدوراهم، وما قدموه بجانب اللاعبين سواء في لعبة كرة اليد ولعبة كرة السلة من نجاح كبير تقدره إدارة النادي وتنظر إليه بعين الرضا.

وأشاد بعطاء اللاعبين سواء في الفريق الأول وكافة المراحل السنية لليد والسلة على الأداء اللافت والمشرف والذي يعكس النجاح للمنظومة الإدارية والفنية في النادي وانعكاس ذلك في تفوق الألعاب الجماعية بالنادي.

وأوضح أن نتائج فرق السلة وفرق اليد للنادي جاءت ضمن المستوى المأمول، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمواطن القوة والجوانب الخاصة بالضعف وفرص التحسين، متطلعاً إلى تعاون الجميع للوقوف على نقاط التحسين ومعالجتها بصورة تمكن النادي من زيادة فرص التحسين والتطور والمضي قدماً لتحقيق الإنجازات والنتائج المشرفة باسم نادي الشارقة الرياضي فضلاً عن التأهيل للفرق السنية ليكونوا نجوم النادي ونجوم الدولة سواء في اليد وفي السلة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد الله سلطان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عضو مكتب الدعم المؤسسي متطلبات الإدارة الاستراتيجية ومتابعة وتحقيق الأهداف وفق تلك الرؤى الاستراتيجية للألعاب الفردية ومعايير تقييمها.

وجرى مناقشة الأمور التي تهم فرق السلة وفرق اليد بهدف مواصلة تطوير منظومة الإجراءات والمستويات، والتباحث في سبل تعزيز وتمكين وحوكمة الأفكار البناءة التي تطور العمل الرياضي، وإعداد اللاعبين الناشئين والشباب ليكونوا هم عناصر الفريق الواعد من خلال برامج فنية واضحة تصل بالأهداف المطلوبة، وتمكن من الاعداد بشكل فاعل للمحافل الخارجية والاستحقاقات المحلية والدولية.

كما تم أيضاً استعراض مجمل نتائج الفرق الرياضية خلال الفترة الماضية والاستحقاقات المقبلة في الدولة، والوقوف على كافة الإنجازات، بجانب مناقشة التحديات والعمل المشترك على مواصلة رفع اسم النادي في كافة المشاركات والمحافل وتم بحث متطلبات المرحلة المقبلة لكل من اليد والسلة.

حضر الاجتماع كل من عبيد الشامسي، والدكتور عبد الله سلطان عضوي مجلس الإدارة ومكتب الدعم المؤسسي، ومن إدارة الألعاب الجماعية أحمد عبيد البح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الإدارة، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي نائب رئيس الإدارة، بجانب مدير الألعاب الجماعية علي حسن الأميري وناجي ربيعة مشرف كرة اليد، وعدنان الخيال مشرف كرة السلة، وأحمد ندا مساعد المدير التنفيذي للنادي.