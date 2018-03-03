الجسمي يشارك بالمسيرة الإنسانية "نمشي معاً"

الشارقة 24:

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" في مبادرة "نمشي معاً" للأولمبياد الخاص، التي أقيمت في رأس الخيمة بالإمارات، بحضور عدد من الشخصيات والقيادات البارزة في حكومة رأس الخيمة، وعدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة الدولة دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في شهر مارس 2019.

وأبدى حسين الجسمي سعادة كبيرة بتواجده في هذا الحدث الرياضي الإنساني "نمشي معاً" بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً تواجدهم ودورهم بيننا هام جداً، وقال: "بداية تعتبر استضافة الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً إنسانياً ورياضياً يسلط الضوء على ما تقدمه الإمارات لذوي الاحتياجات الخاصة من دعم وتمكين لأداء دورهم في المشاركة والتفاعل في بناء واستدامة المجتمع، وهذا كله بدعم حكامنا وشيوخنا الكرام الذين يؤكدون دائماً تلاحمنا الاجتماعي".

وتعد مبادرة "نمشي معاً" إحدى مبادرات اللجنة العليا للأولمبياد الخاص والتي تقام دورتها الإقليمية في أبوظبي والدورة العالمية في مارس 2019 بهدف تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءاً من النسيج الاجتماعي في دولة الإمارات، كما تهدف إلى تحفيز الأفراد من كافة الفئات والأعمار على المشاركة التطوعية في أكبر حدث رياضي إنساني في العالم.