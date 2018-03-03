نورة الكعبي تشهد انطلاق النسخة الرابعة من كأس أبوظبي للبادل تنس

الشارقة 24 – وام:



افتتحت يوم الخميس، منافسات النسخة الرابعة من كأس أبوظبي للبادل تنس، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وبمشاركة 30 فريقاً، مقسمين على 4 مستويات.



وتستمر منافسات البطولة في نادي أبوظبي الرياضي، حتى الخامس من شهر إبريل المقبل، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع النادي وبرعاية بنك أبوظبي التجاري.



وأشاد طلال الهاشمي ممثل المجلس، بانطلاق النسخة الرابعة، مؤكداً حرص المجلس على التعاون مع نادي أبوظبي الرياضي لتوسيع قاعدة البادل تنس، وتنظيم البطولة سنوياً ونشر ثقافتها في مجتمع أبوظبي.



وقدم الهاشمي الشكر لمعالي نورة بنت محمد الكعبي، على حضورها وتشريفها خلال الإعلان عن افتتاح البطولة، ولنادي أبوظبي الرياضي لتنظيمه مختلف الفعاليات الرياضية على مدار السنة، وكل من يساهم في دعم وإثراء قطاع الرياضة.